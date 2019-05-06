"خليفة الإنسانية" توفر 951 ألف وجبة للصائمين طيلة رمضان في أرجاء الدولة

بدأت تنفيذ مشروع إفطار الصائم وأنهت جميع الترتيبات اللازمة لتوفير 31 ألفاً و 700 وجبة إفطار للصائمين يومياً بإجمالي 951 ألف وجبة طوال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع 317 أسرة مواطنة مشاركة في "مشروع إفطار الصائم 2019" حيث خصصت المؤسسة 102 نقطة لتوزيع الوجبات في مختلف أرجاء الدولة.

وقال مصدر مسؤول في مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية إننا نحرص على متابعة التفاصيل اليومية الدقيقة منذ اليوم الأول لمشروع إفطار الصائم، حيث تم تكليف 137 منسقة ومشرفاً موزعين في مختلف مناطق الدولة لمتابعة جودة الوجبات الرمضانية ومدى مطابقتها للشروط الصحية.

وسيتولى المشرفون والمنسقون متابعة الأسر المواطنة أثناء عمليات إعداد وتجهيز وتسليم الوجبات في وقتها بحيث يتم التأكد من ضرورة مطابقتها للمواصفات المذكورة في العقود المبرمة كما تقوم اللجان المشرفة بزيارات مفاجئة للتأكد من التزامهم بالشروط المطلوبة وللإشراف على عمليات إعداد الوجبات الرمضانية ولضمان مطابقتها مع مواصفات وإرشادات مركز أبوظبي للرقابة الغذائية .

وأضاف المصدر المسؤول أن المؤسسة تشترط أن تتولى الأسرة مسؤولية إعداد وتجهيز الوجبات الرمضانية إضافة إلى شروط أخرى مثل نظافة المكان والتأكد من جودة الأكل وتخزين الأدوات بصورة صحيحة.

وتهدف المؤسسة من خلال اعتمادها على الأسر المواطنة لتوفير الوجبات إلى تطوير قدرات هذه الأسر وتوسيع مجال أعمالها لتحويلها لمشاريع دائمة وابتكار مشاريع جديدة لتنمية دخلها.

وتوجه المصدر المسؤول بالشكر إلى الشركاء الاستراتيجيين وهم الإدارة العامة للدفاع المدني والبلديات وشركة أدنوك للتوزيع وإدارة الطوارىء والسلامة وبريد الإمارات وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

كما خص بالشكر الرعاة الدائمين لمشروع إفطار الصائم مثل بنك أبوظبي التجاري ومصرف الإمارات الإسلامي وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وشركة سقيا الإمارات ومصرف أبوظبي الإسلامي ودولفين للطاقة ومواصلات الإمارات وبريد الإمارات وبنك دبي الإسلامي وسوق أبوظبي للأوراق المالية وتعانية الاتحاد .

ومن أجل وصول الوجبات بشكل صحي وآمن للصائمين، سعت المؤسسة إلى اعتماد خريطة جغرافية مناسبة لتوزيع الوجبات بالقرب من المدن الصناعية وتواجد العمال والأسوق العامة والمساجد حسب التالي: في أبوظبي وضواحيها تم التعاقد مع 56 أسرة مواطنة لإعداد وتجهيز 5600 وجبة رمضانية يومياً وتوصيلها إلى 20 نقطة وهي الختم في جامع عمرو بن علسبة والخزنة مسجد عقبة بن وهب والزعفرانة مسجد سرور بن محمد وفي السمحة مدخل المزارع وفي مدينة خليفة أ مسجد أبو أيوب الأنصاري وبالقرب من مستشفى المفرق ومسجد الدعوة ومسجد السويدي خلف جمعية بني ياس بالشهامة ومسجد الشيخ زايد بن سلطان بالباهية ومسجد الفتح خلف بنك دبي الإسلامي ومسجد المزروعي في مدينة شخبوط ومسجد عبدالله بن مسعود بجانب سفير مول ومسجد عمير بن يوسف ومسجد فاطمة بنت عبدالرحمن ومسجد هامل الغيث بسوق الذهب وفي مصفح م 12 الوثبة للكهرباء وفي مصفح ام 35 الصخرة للصناعات الأسمنتية وفي مصفح الشعبية مسجد آمنة الظاهري وفي مصلى العيد ومركز التوزيع الأخير مقابل جمعية بني ياس .

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وفي مدينة العين تم التعاقد مع 50 أسرة لإعداد وتجهيز 5000 وجبة رمضانية يوميا وتوزيعها على 12 مركز توزيع حسب الأماكن التالية: البوادي مول والسوق المركزي والقوع والهير واليحر وسويحان وصناعية العين وصناعية الهيلي وعود التوبة وقصر الروضة والهيلي .

وفي منطقة الظفرة تتعاون المؤسسة مع 32 أسرة لإعداد وتجهيز 3200 وجبة رمضانية يومياً وتتوزع على 11 نقطة حسب التالي .. جامع عكرمة بن أبي جهل في غياثي ومسجد الصناعية وسكن الدفاع وسكن غابات بينونة بمدينة زايد وغابات بينوية في غياثي ومدخل المزارع في دلما ومسجد المهاجرين بالمرفأ ومسجد أبوالعلاء الحضرمي في دلما ومسجد مريم الفلاحي في ليوا وفي السلع مسجد مصعب بن عمير ومنفذ الخروج في الغويفات .

أما في دبي فتعاقدت المؤسسة مع 34 أسرة مواطنة لإعداد وتجهيز 3400 وجبة رمضانية في 9 مراكز وهي: السوق الصيني وسكن العمال ببلدية دبي ومجمع دبي للاستثمار ومسجد الراشدية الكبير ومسجد القاز في شارع الرقة ومسجد موزة مطر في القوز ومسجد يوسف باقر في هور العنز ومسجد الديوان في بر دبي ومسجد جمعية الإتحاد في الطوار .

وفي الشارقة تم التعاقد مع 26 أسرة لإعداد وتجهيز 2600 وجبة لتتوزع على 8 مراكز حسب التالي: المنطقة الحرة في الحمرية ومسجد خان صاحب وفي منطقة الرولة ومسجد سلطان العويس ومسجد عثمان بن عفان ومسجد المقبرة ومصنع الإسمنت في الصجعة ومصنع الألومنيوم.

وفي مدينتي خورفكان وكلباء تم التعاقد مع 10 أسر مواطنة لإعداد وتجهيز 1000 وجبة رمضانية يومياً في 4 مواقع وهي الصناعية خلف جمعية الشارقة التعاونية وفي المحطة ومسجد الخبة ومسجد شرق .

وفي رأس الخيمة تم التعاقد مع 34 أسرة لإعداد وتجهيز 3400 وجبة رمضانية يومياً وتوزع على 15 نقطة توزيع وهي: الشارع العام وجامع الجير وجامع الشيخ راشد بن سعيد ومساجد ابن تيمية والسوق والشيخ خليفة بن زايد والشيخ محمد بن زايد والقطري والكويتي والمطافي في سوق الماشية القديم والهدى / مواصلات الإمارات/ وخديجة الشامسي ودائرة الأشغال وسوق السمك ومسجد عبدالله بن عباس .

أما في في عجمان فتم التعاقد مع 36 أسرة مواطنة لإعداد وتجهيز 3600 وجبة يوميا لتوزع على 11 نقطة توزيع حسب التالي: جامع سالم بن عبدالله بن عمر وخيمة دوار الميناء وخيمة مسجد الشيخ زايد وخيمة مسجد عائشة بنت عاصب وساحة الجامع الكبير وساحة مسجد السويدي وسكن عمال البلدية ومسجد الشعالي الجديد ومسجد العويس ومسجد الكمالي ومسجد المقبرة.

وفي الفجيرة تم التعاقد مع 30 أسرة لإعداد وتجهيز 3000 وجبة يوميا وتوزع على 11 مركز حسب التالي: الصناعية مركزين للتوزيع والعكامية وبجانب المركز الصحي وبلدية دبا الفجيرة وبجانب قاعة البستان بجانب مستشفى الفجيرة ومسجد زيد بن الخطاب .

وفي أم القيوين تم التعاقد مع 9 أسر مواطنة لإعداد وتجهيز 900 وجبة رمضانية في ثلاث مواقع وهي: في الصناعية بجانب مسجد الجابري والمنطقة القديمة ومنطقة البلاد.