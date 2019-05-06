كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| قابلوا أول طيارة لمنطاد الهواء الساخن في الإمارات إيدغورا مكيون هي أول طيارة متدربة لمنطاد الهواء الساخن في الإمارات العربية المتحدة. ينضم إليها الدراج والمغامر مارك بومونت في رحلة في الصباح الباكر فوق صحراء دبي لمعرفة سبب شغف إيدغورا بالطيران في المناطيد الساخنة، بحسب موقع سي إن إن.

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