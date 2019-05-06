كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف أصبح ملّاك العقارات أكثر تساهلاً في دبي؟

أصبح ملاك العقارات في دبي أكثر تساهلاً ويمكن أن يخفضوا الإيجارات بنسبة تصل إلى 50 بالمائة في مناطق مثل الخليج التجاري، وفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي لمجموعة Addmind Hospitality Group.

وتشرف الشركة على عدد من المفاهيم بما في ذلك مطعم وصالة Indie، ومطعم Matto الإيطالي، وصالة السطح Iris Dubai ونادي الشاطئ Drai. وجميعها منتشرة في مختلف أحياء المدينة بما في ذلك الخليج التجاري ومركز دبي المالي العالمي ومنطقة الميدان.

وفي حديثه إلى صحيفة أريبيان بيزنس، قال توني هابري إن الملاك اليوم أكثر مرونة في الإيجارات مقارنةً بأربعة أعوام خلت. ومع ذل، قال إن مناطق مثل مركز دبي المالي العالمي ووسط دبي لم تشهد انخفاضًا كبيرًا في الإيجارات.

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وأضاف هابري: “أصبح الملاك والشركات أكثر تساهلاً من ذي قبل في هذه الناحية، وهم يعرفون أن الجميع يكافحون. لذا فهم أكثر تساهلاً ومرونة في ذلك. لدينا الكثير من الصفقات الجيدة في كل مكان، الأمر مختلف تمامًا عما كان عليه قبل أربع سنوات”.

وقال هابري إن السبب وراء انخفاض معدلات الإيجارت هو العرض الزائد في سوق العقارات. “يوجد الكثير من الإمدادات. لم يكن هناك أي إمدادات قبل خمس سنوات. الآن ، هناك الكثير من الإمدادات”.

وقال هابر إن المجموعة تقوم أيضًا بوضع اللمسات الأخيرة على نسخة مقهى لمفهوم Iris على السطح في جدة، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بالموسيقى ووجبات الافطار والغداء والعشاء.