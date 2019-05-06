كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف أثر إيقاف طائرات بوينغ 737 على حركة الطيران في دبي؟

شهدت مطارات دبي الدولية انخفاضًا طفيفًا في أعداد المسافرين خلال الربع الأول من هذا العام، وذلك بسبب انخفاض عدد الرحلات وتوقيت عطلة عيد الفصح هذا العام.

وأعلن المطار الدولي الأكثر ازدحامًا في العالم عن انخفاض بنسبة 2.2% في عدد المسافرين في الربع الأول (22.230.810) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي قال مطار دبي إنها تعزى جزئيًا إلى إيقاف عمل طائرات بوينغ 737 ماكس.

وقامت شركة Flydubai، التي تشغل معظم رحلاتها خارج DXB بإيقاف أسطولها الحالي البالغ 13 طائرة من هذا الطراز، مما أدى إلى إلغاء شركة الطيران ما يصل إلى 15 رحلة يوميًا.

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وبلغ عدد الرحلات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام 95857 ، بانخفاض 3% عن العام الماضي، بحسب أريبيان بيزنس.

وكانت الهند مرة أخرى أكبر وجهة للسفر من خلال أعداد المسافرين، وجاءت المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة في المركزين الثاني والثالث بالقائمة. المدن الثلاث الأولى كانت لندن (87180 مسافر) ومومباي (624442 مسافر) وجدة (6052828 مسافر).

وتم تخفيض أوقات الانتظار بنسبة 30% في الربع الأول من عام 2019، وذلك بفضل استخدام البوابات الذكية في DXB ومركز عملياتها، والذي يستخدم المعلومات في الوقت الفعلي لتحسين الخدمة والكفاءة.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أحجام الشحنات بنسبة 4.1% لتصل إلى 641.250 طن.