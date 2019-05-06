رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون قادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

أبوظبي (وام) بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

وأعرب سموه خلال البرقيات عن تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، ولشعوبهم المزيد من التقدم والرخاء، ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

وكانت اللجنة المكلفة بتحري هلال شهر رمضان المبارك في الدولة قد أعلنت أن اليوم الاثنين، أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1440 هجري.

وأكد معالي سلطان بن سعيد البادي، وزير العدل، خلال اجتماع اللجنة مساء أمس في مقر دائرة القضاء بأبوظبي، ثبوت رؤية هلال الشهر المبارك، بعد التحري ومراعاة جميع طرق الإثبات التي اعتادتها اللجنة في السنوات الماضية، وبناء على معطيات ودلائل التحري للهلال والاتصالات مع الدول المجاورة.

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