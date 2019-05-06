سلطان بن زايد وحمدان بن زايد وطحنون بن محمد وهزاع بن زايد يهنئون رئيس الدولة

أبوظبي (وام)

بعث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعرب فيها عن أطيب تهانيه وتبريكاته بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية.

كما بعث سموه برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود ونواب الحكام.

وبعث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان أيضاً برقيات تهنئة بمناسبة الشهر الفضيل إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، متمنياً لهم موفور الصحة والعافية، ولشعوبهم المزيد من الرقي والتقدم، وللأمة العربية والإسلامية العزة والرفعة.

كما هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وأعرب سموه عن أطيب التهاني والتبريكات، داعياً المولى العلي القدير أن يحفظ سموه بعنايته، وأن يمده بموفور الصحة والعافية، ويمن على شعب دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار والسعادة. كما هنأ سموه، بهذه المناسبة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود ونواب الحكام، سائلاً الله عز وجل أن يكون شهر خير ومحبة على الجميع.

وهنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية.

كما هنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان بهذه المناسبة المباركة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود ونواب الحكام، وشعب الإمارات والجاليتين العربية والإسلامية المقيمة في دولة الإمارات، سائلاً الله عز وجل أن يكون شهر خير وبركة على الجميع.

ورفع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. كما هنأ سموه بهذه المناسبة الكريمة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الفضيلة عليهم بالخير والمحبة والأمن والأمان.