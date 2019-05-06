محمد بن زايد يتبادل التهاني بشهر رمضان المبارك مع خادم الحرمين الشريفين وقادة البحرين والكويت ومصر والعراق

أبوظبي (وام)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموه بموفور الصحة والعافية.

كما هنأ صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، بالمناسبة نفسها، متمنياً لهم موفور الصحة والعافية.

كما وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التهنئة بهذه المناسبة إلى شعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، وهنأ أبطال القوات المسلحة البواسل المرابطين في ميادين الشرف والكرامة، يسطرون الأمجاد ببطولاتهم وتضحياتهم، سائلاً المولى تعالى أن يجعله شهر خير على الجميع.

ودعا سموه أبناء الإمارات إلى استلهام روح الشهر الفضيل في التراحم والتواصل والعمل على نشر الخير بصوره وأشكاله كافة، تماشياً مع تعاليم ديننا الحنيف، والعمل على مضاعفة العطاء ومساعدة كل ضعيف، والأخذ بيد كل محتاج، لتكون دولة الإمارات دائماً نبراس الخير في كل وقت ومكان.

كما وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التهنئة لملوك وقادة وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول الشهر الفضيل، داعياً المولى عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة ورحمة عليهم وعلى بلدانهم أجمعين.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود ونواب الحكام، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموهم بموفور الصحة والعافية والخير والبركة.

كما بارك سموه لحماة الوطن أبطال قواتنا المسلحة الأوفياء المخلصين في كل ميادين الحق والواجب والإنسانية، داعياً الله تعالى أن يحفظهم سالمين من كل مكروه، وأن يسدد خطاهم ويبارك جهودهم.

ووجه سموه التهنئة بهذه المناسبة، إلى شعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، سائلاً المولى تعالى أن يجعله شهر خير وبركة ورحمة على الجميع، ويديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والرخاء، ويحفظه عزيزاً قوياً شامخاً.

كما هنأ سموه ملوك وقادة وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة، متمنياً أن يجعله الله تعالى شهر خير وبركة ورحمة عليهم وعلى بلدانهم.

وهنأ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أخاهم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموه بموفور الصحة والعافية.

كما هنأوا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وبعثوا برقيات تهنئة بمناسبة الشهر الفضيل إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية، متمنين لهم موفور الصحة والعافية، ولشعوبهم المزيد من الرقي والتقدم، وللأمة العربية والإسلامية العزة والرفعة.

وهنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.