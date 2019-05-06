محمد بن راشد يأمر بصرف 26 مليون درهم مكافأة إضافية لملّاك لوحات الأجرة بدبي

دبي (وام) أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بصرف 26 مليوناً و30 ألف درهم، مكافأة إضافية لمُلّاك لوحات مركبات الأجرة الخاصة بالمواطنين المُشغَّلة من قِبَل مؤسسة تاكسي دبي وشركات الامتياز، وعددها 5206 لوحات.

وستبدأ هيئة الطرق والمواصلات في تسليم مكافأة عام 2018 لمستحقيها، بالإضافة إلى المبالغ المستحقة لهم سنوياً، اعتباراً من الأسبوع القادم مع بداية شهر رمضان المبارك.

وتوجه مطر الطاير، المدير العام، رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، بجزيل الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على مكافأته لأصحاب ومُلاك أرقام سيارات الأجرة من ذوي الدخل المحدود لتمكينهم من مواجهة متطلبات الحياة، وتوفير العيش الكريم لهم ولأسرهم.

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