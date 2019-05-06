حاكم الفجيرة يأمر بالإفراج عن 54 سجيناً

الفجيرة (وام) أمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالإفراج عن 54 سجيناً من المؤسسة العقابية والإصلاحية بالفجيرة، من مختلف الجنسيات، ممن ثبتت أهليتهم وحسن سيرتهم وسلوكهم، وذلك بمناسبة «عام التسامح» وحلول شهر رمضان المبارك. وتأتي المكرمة حرصاً من سموه على إعطاء المفرج عنهم الفرصة لبدء حياة جديدة.

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