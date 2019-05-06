القوات المسلحة.. عهد ووعد

أبوظبي (وام)

احتفلت مختلف قيادات ووحدات القوات المسلحة بالذكرى الثالثة والأربعين لتوحيدها، مستحضرين مآثر الآباء المؤسسين، وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذين استطاعوا بإخلاصهم وعزيمتهم وعمق رؤيتهم بناء دولة الاتحاد ودمج القوات المسلحة تحت قيادة واحدة وعلم واحد، وعملوا معاً على دعمها والسعي المتواصل لتطويرها والارتقاء بقدراتها وجاهزيتها، حرصاً منهم على ترسيخ الكيان الاتحادي وتثبيت أركانه.

وأشادت وحدات القوات المسلحة بالجهود التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، بمؤازرة من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ومن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذين واصلوا مسيرة العطاء والبناء بعزيمة لا تلين وإصرار مستمر على بلوغ الأهداف السامية المتمثلة في تطوير قواتنا المسلحة والارتقاء بها إلى المستوى المنشود.

وأقامت قيادة القوات البرية احتفالاً بحضور اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري، قائد القوات البرية، وعدد كبير من ضباط وأفراد القوات البرية.

وألقيت خلال الحفل كلمة أكدت أن يوم السادس من مايو يعد مناسبة من أغلى المناسبات الوطنية، حيث نحتفل بالإنجازات ونمضي على درب الكرامة والوفاء حتى تتحقق الأماني التي ضحى من أجلها الشهداء وفاء للعهد وللوطن وللقيادة الرشيدة.

وأشارت الكلمة إلى أن كل منتسبي القوات البرية يقفون إجلالاً لصانعي الوحدة وروادها الذين ظلوا أوفياء لرسالة الإمارات، فضحوا من أجل مبادئها العظيمة في مرحلة حساسة وظروف صعبة تجاوزوها بإيمان وصلابة. واشتمل الحفل على عدد من الفعاليات المتنوعة ابتهاجاً بهذه المناسبة، تضمنت فقرات ثقافية وفنية وإلقاء القصائد الشعرية وتكريم المتميزين من منتسبي هذه القيادة. كما أقيم بهذه المناسبة في قيادة القوات البحرية، وبحضور اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان، قائد القوات البحرية، وعدد كبير من منتسبي القوات البحرية، حفلاً مميزاً.

وألقيت كلمة حول المناسبة، أكدت أن توحيد قواتنا المسلحة جاء استجابة لآمال وتطلعات أبناء الإمارات في ترسيخ الكيان الاتحادي وتثبيت أركانه وبناء مؤسساته وتنظيم هياكله، بعد أن كانت مقسمة، تعوزها الإمكانات.

وفي قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي، شهد اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، وعدد كبير من ضباط وأفراد القوات الجوية والدفاع الجوي، الاحتفال الخاص بهذه المناسبة.

وتوجه منتسبو القوات الجوية والدفاع الجوي بهذه المناسبة الغالية بالتهنئة إلى سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وإلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

بعد ذلك، تم عرض فيلم وثائقي يوضح مدى التطور الذي واكب مسيرة القوات المسلحة منذ نشأتها وحتى اليوم ومشاركاتها الخارجية، ثم قام راعي الحفل بتكريم المتميزين من منتسبي القوات الجوية والدفاع الجوي.