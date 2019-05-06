حاكم عجمان: مصدر القوة والاستقرار

عجمان (وام)

قال صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان إن قواتنا المسلحة أثبتت منذ توحيدها أنها مصنع الرجال وعرين الأبطال ومصدر القوة والاستقرار وساحة التضحية والفداء، وأكدت جدارتها وعظمة إمكانياتها ومؤهلاتها وكفاءة جنودها في كل الميادين والمهمات.

وأضاف سموه - في كلمة بمناسبة الذكرى ال/‏‏‏ 43/‏‏‏ لتوحيد القوات المسلحة أن هذا القرار التاريخي وضع القوات المسلحة الإماراتية في مصاف الجيوش القوية وجعلنا نشعر بالفخر والاعتزاز أن لدينا جيشا عصريا مواكبا لمختلف التقنيات العسكرية وقادرا على مواجهة التحديات كافة والإسهام بفاعلية مع قوات أشقائنا بدول مجلس التعاون وأمتنا العربية وتقديم يد العون إلى الأشقاء وحفظ السلام والأمن والاستقرار محليا وإقليميا ودوليا ومساعدة المنكوبين في مناطق الكوارث والنزاعات في شتى أنحاء العالم.

وفيما يلي نص الكلمة التي وجهها سموه عبر مجلة «درع الوطن»:

إننا نشعر بالفخر والاعتزاز ونحن نحتفل بذكرى وطنية عزيزة وغالية علينا جميعا وتمثل علامة فارقة في تاريخ وطننا الحبيب وتحولا جذريا في جيش الإمارات، حيث نحتفل اليوم بالذكرى الثالثة والأربعين على توحيد قواتنا المسلحة وفاء للعهد وعرفانا بالجميل.

ويطيب لي بهذه المناسبة أن أتوجه إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة« حفظه الله» ، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخواني أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وشعب الإمارات العزيز، بأسمى آيات التهاني، بهذه المناسبة التاريخية.

وختاما، نجدد العزم على المضي قدما في مسيرة الوحدة والاتحاد وصون المنجزات التي تحققت لأبناء شعبنا الكريم، وأن تظل قواتنا المسلحة الدرع الواقي والحصن الحصين لهذا الوطن العزيز.