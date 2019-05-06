حاكم الفجيرة: فخر واعتزاز لأبناء الإمارات

الفجيرة (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة أن استذكار السادس من مايو عام 1976، من كل عام، كمحطة بارزة في مسيرة دولتنا.. تعكس القيم النبيلة التي تحلّى بها آباؤنا من رؤية استراتيجية عميقة، مكّنتهم من إدراك أهمية تأسيس جيش وطني موحّد، عالي الكفاءة، ومبعثُ اطمئنان، ومكوّنٌ أساس، في بناء الدولة، وتعميق قيم الانتماء إلى الوطن، والولاء لقيادته الحكيمة.

وقال سموه في كلمة وجهها عبر مجلة درع الوطن بمناسبة الذكرى ال 43 لتوحيد القوات المسلحة إنه من دواعي الفخر والاعتزاز أن نحتفل بالذكرى الثالثة والأربعين لقرار توحيد القوات المسلحة الذي أرسى دعائمه القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسون، الذين رسخوا دعائم الاتحاد.

وأضاف أن قواتنا المسلحة، التي هي مصدر فخر واعتزاز لأبناء الإمارات وصلت إلى مستويات رفيعة، في الأداء والجاهزية بفضل العطاء المستمر والجهود المتواصلة، لكل رجال الجيش، ضباطاً وأفراداً، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» القائد الأعلى للقوات المسلحة حيث أصبحت هذه القوات، خط الدفاع الأول للدفاع عن الوطن، ودرعاً يحمي مكتسباتنا الوطنية ويصون مسيرتنا الاتحادية المباركة في ظل المتغيرات والمستجدات التي يعصف بها العالم.

وأكد أن ما يقوم به جنودنا البواسل، من بطولات مشرفة، لنصرة المظلوم، والوقوف إلى جانب الحق، وزرع الاستقرار في المنطقة، ينبع من تجسيد المبادئ السامية والراسخة، التي تأسست عليها دولة الإمارات العربية المتحدة، وقيادتها الحكيمة في مد يد العون للأشقاء، ومساندتهم في السلم والحرب، حيث ضرب أبطال الإمارات أروع الأمثلة، في التضحية والفداء في اليمن الشقيق، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على تلاحم شعب الإمارات مع قيادته الرشيدة.