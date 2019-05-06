حاكم رأس الخيمة: قواتنا المسلحة رمز الولاء والعطاء

رأس الخيمة (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة أثبتت أنها الدرع الأول لحماية الوطن ومكتسباته من كل معتدٍ وباغٍ.

جاء ذلك في كلمة لسموه وجهها عبر مجلة درع الوطن بمناسبة ذكرى توحيد القوات المسلحة فيما يلي نصها: نحتفل اليوم بالذكرى ال 43 لتوحيد قواتنا المسلحة والتي كانت وستظل درعاً للدفاع عن الوطن ورمزاً للولاء والعطاء والانتماء والاتحاد ومصنعاً للرجال ومفخرة لشعب الإمارات، حيث إن توحيد قواتنا المسلحة في السادس من مايو عام 1976 تحت قيادة مركزية واحدة وعلم واحد وشعار واحد، شكل قراراً تاريخياً من أجل أن تصبح قواتنا المسلحة ركيزة لأمن دولتنا واستقرارها وداعماً رئيساً للحفاظ على مكتسبات الوطن ومسيرة التنمية والتطوير والتحديث.

فخورون بما تحققه القوات المسلحة في ميادين الحق في محيطنا الخليجي بل في أي بقعة تصلها أيادي رجالنا لمد يد العون للمحتاج والمظلوم، وما أدل من ذلك إلا الاحترام الذي اكتسبته قواتنا لمسلحة في المهام التي اضطلعت بها خارج الوطن وبما تميزت به من أخلاق وكفاءة عالية وقدرة على العمل في كل الظروف والبيئات، وقد أثبت رجالنا بما لا يدع مجالًا للشك جدارتهم وحرفيتهم العالية سواءً في مساعدة الأشقاء أو في حفظ السلام والأمن الدوليين والمساعدة في مناطق النزاعات والحروب والكوارث ليقدموا بذلك صورة مشرفة لأبناء الإمارات.

والتطور الذي تشهده قواتنا المسلحة بقيادة أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي سعى لتطويرها باعتبارها الدرع المكين لحماية الوطن، وتمثل ذلك في أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث أولى اهتمامًا بالغًا بالكوادر البشرية ودفع مسيرة هذه القوات نحو مراتب متقدمة والتي يشار إليها اليوم بالبنان في ما تقدمه في ساحات القتال من أجل الشرعية والعدل وإحقاق الحق.