أحمد القاسمي: توحيد القوات المسلحة نقطة مركزية

الشارقة (وام)

حيا سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة الذكرى الـ 43 لتوحيد القوات المسلحة.

وقال سموه في كلمة وجهها عبر مجلة درع الوطن: في هذه الذكرى العظيمة لقواتنا المسلحة نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وإلى أفراد وضباط قواتنا المسلحة، تهنئة وطنية خالصة وبلادنا تعيش ذكرى هذا اليوم التاريخي الكبير، وقواتنا المسلحة في أمن ونعمة واستقرار. وأضاف: تأتي هذه الذكرى وتستصحب معها الأدوار العظيمة التي قدمتها القوات المسلحة طوال مسيرة مجتمعنا خلال الأعوام السابقة، أدوار حملت معها كل معاني التضحيات والفداء والعزة والفخر، وهي متوشحة بالوفاء وحب الوطن، هذه الأدوار كان وراءها رجال أعزاء على قلوب جميع الأهل، رجالٌ عقدوا العزم والنية الصادقة على بناء دولة حديثة فكان توحيد القوات المسلحة نقطة مركزية نحو الوحدة لبناء الوطن، وحبه والعمل من أجل تطوره ورفعته.

وأكد سموه أن ما سارت عليه بلادنا من عملٍ دؤوب وتطور كبير لازم مسيرة القوات المسلحة، كان هو المرتجى من تجربة التوحيد التي سعى إليها الجميع فكان العمل على تطوير مقدرات وقدرات القوات المسلحة التي تحمل عنوان الفخر والعزة والدفاع عن الأرض والعرض، وضمان الوحدة والاتحاد، ليبدأ مجتمعنا مسيرته نحو التقدم والرفعة.