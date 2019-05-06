ولي عهد الشارقة: قواتنا المسلحة الدرع الحصين

الشارقة (وام)

أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة أن قواتنا المسلحة هي الدرع الحصين الذي يحمي الوطن ويحافظ على مكتسباته.

وقال سموه - في الكلمة التي وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتوحيد قواتنا المسلحة التي توافق السادس من مايو السادس من كل عام: نرفع التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الـ 43 لتوحيد القوات المسلحة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أفراد قواتنا المسلحة.

وأضاف سموه: نستعيد بهذه الذكرى المجيدة، كل مواقف الشرف والبطولة وواجب الدفاع عن الأرض والعرض والوطن، لتتوج تاريخاً مشرفاً لقواتنا المسلحة عاشته يوماً بعد يوم وهي تسترجع أغلى ذكرى لها، في مثل هذا اليوم من كل عام.

واختتم سموه كلمته قائلاً: في كل عام، نجدد الذكرى لقواتنا المسلحة، وهي تقطف ثمار وحدتها الغالية، ونعبر عن فخرنا واعتزازنا بهذه المؤسسة الوطنية، ونستذكر بطولات شهدائنا الأبطال الذين قدموا أروع صور التضحية في سبيل إعلاء راية هذا الوطن، داعين الله سبحانه وتعالى أن يمنّ على أمتنا ودولتنا بنعمة الأمن والاستقرار والسلام.