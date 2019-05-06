عبدالله القاسمي: تجسيد لعزم الآباء

الشارقة (وام)

أكد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة أن ذكرى توحيد القوات المسلحة تعبر بوضوح كبير عن مدى العزم الذي كان عليه الآباء المؤسسون للدولة.

ورفع سموه في كلمة بمناسبة الذكرى الـ 43 لتوحيد القوات المسلحة التي توافق السادس من مايو من كل عام: أنه في ذكرى مثل هذا اليوم العظيم التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى قيادتنا الرشيدة، وقواتنا المسلحة الأبية، بمناسبة الذكرى الـ 43 لتوحيدها، وهي تعيش ثمار الوحدة التاريخية، والقرار الحكيم منذ أكثر من أربعة عقود. وأضاف أن ذكرى هذا اليوم الذي يمثل نقلة نوعية كبرى، تعبر بوضوح كبير مدى العزم الذي كان عليه الآباء المؤسسون للدولة.