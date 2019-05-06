ولي عهد رأس الخيمة: رفعة الوطن

رأس الخيمة (وام) أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أن قواتنا المسلحة الحصن الحصين للوطن، وحامية لكل شبر من بلادنا.

وأشار سموه في الكلمة التي وجهها عبر مجلة «درع الوطن» إلى مكانة قواتنا المسلحة التي تعد اليوم أحد أقوى الجيوش في المنطقة، وأكثرها تقدماً.

وثمن سمو اهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للقوات المسلحة، وتسخير الإمكانات حتى تبوأت قواتنا المسلحة مكانة مرموقة عالمياً بفضل جهود أبنائها المخلصين الذين بذلوا كل غالٍ ونفيس.

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