ولي عهد عجمان: أثمر جيشاً قوياً

عجمان (وام)

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أن توحيد القوات المسلحة علامة فارقة في تاريخ دولة الإمارات. وقال سموه في كلمة بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتوحيد قواتنا المسلحة التي توافق السادس من مايو كل عام، إن القرار الحكيم بتوحيد قواتنا المسلحة أثمر جيشاً قوياً يشكل درعاً حصيناً يكسر شوكة الأعداء المتربصين بوطننا، ويدافع عن الحق، ويساند الأشقاء عند الحاجة.

وأضاف أن القيادة الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وضعت نصب أعينها تطوير قواتنا المسلحة وتعزيز قدراتها. وأوضح أن بلوغ قواتنا المسلحة مستويات عالية من التقدم والتطور نتيجة طبيعية للجهود المضنية المستمرة ضمن استراتيجية متكاملة للارتقاء بها، وتعزيز قدرات أبطالنا البواسل الذين يلبون النداء عند الحاجة، وهم رهن إشارة القيادة الرشيدة في كل وقت.

وقال سموه: «نفخر اليوم بأبناء الوطن الذين يتسابقون للانتساب لقواتنا المسلحة إيماناً منهم بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وقيم الوطنية التي يتحلون بها تجاه وطنهم وحماية ترابه وإنجازاته ومكتسباته».