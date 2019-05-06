محمد بن زايد يتبادل التهاني هاتفياً مع الرئيس العراقي

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك مع رئيس جمهورية العراق. ونشر حساب "تويتر" الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن "محمد بن زايد يتبادل التهاني هاتفياً مع رئيس جمهورية العراق الشقيقة برهم صالح بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك". وكانت اللجنة المكلفة بتحري هلال شهر رمضان المبارك في الإمارات العربية المتحدة، أعلنت أن غداً الاثنين الموافق 6 مايو 2019، هو غرة شهر رمضان المبارك. اقرأ أيضاً: رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون قادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

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