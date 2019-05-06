الإمارات والسعودية تبحثان التعاون في مشاريع البنية التحتية والطرق

بحث وفد الدولة المشارك في اجتماعات فرق عمل المشاريع المشتركة التابعة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، التي عقدت في الرياض، مستجدات التعاون المشترك في مجال مشاريع البنية التحتية والطرق، بما يحقق تطلعات قيادة البلدين الشقيقين ويخدم المصالح المشتركة.

وترأس وفد الدولة المشارك في هذه الاجتماعات المهندس إبراهيم الوهابي وكيل وزارة تطوير البنية التحتية المساعد لقطاع تنفيذ المشاريع، وضم ممثلين عن الجهات المعنية بالبنية التحتية والطرق.

وتضمنت أجندة الإجتماعات التي استمرت خمسة خمسة أيام، تقديم نبذة تعريفية للجانب السعودي عن وزارة تطوير البنية التحتية واختصاصاتها ودورة المشاريع التي تضطلع بها من مرحلة التخطيط والتصميم إلى التنفيذ، ومشاريع الإدارة العامة للصيانة والموازنة والمسح والتقييم، فضلاً عن نظم النقل الذكي ومناقشة المشاريع المشتركة بين البلدين في مجال إدارة أصول البنية التحتية وإدارة المشاريع والسلامة على الطرق.

وتخلل الزيارة جولات ميدانية لعدد من مشاريع البنية التحتية في السعودية ومختبر الجودة والمركز الوطني للسلامة المرورية.

وتم الاتفاق بين الجانبين على تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات المشتركة التي تساهم في رفع مستوى الخدمات وتدعم توجه البلدين الشقيقين القائم على تحقيق السعادة وجودة الحياة لمواطنيهما.

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وأوضح المهندس إبراهيم الوهابي أهمية مثل هذه اللقاءات في تبادل المعرفة والاطلاع على أفضل الممارسات التي من شأنها تطوير منظومة العمل وفق مخطط واضح ومدروس يخدم الطرفين، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال تطوير البنية التحتية، والاستفادة من التجارب الناجحة، وتعزيز برامج وخطط ومشروعات الوزارة التي تهدف إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة وتعزيز دور الدولة في مجال التنمية المستدامة.

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وأعرب عن تقديره للرؤية الاستشرافية لقيادة البلدين الشقيقين المتمثلة في تشكيل مجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي يعكس عمق العلاقات المشتركة، وسعي البلدين إلى تحقيق أقصى مقومات التطور والنجاح وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية واضحة إلى جانب تبادل الخبرات بما يحقق مصلحة الطرفين.

وأكد الوهابي على الاهتمام الذي تحظى به البنية التحتية في دولة الإمارات والتي تسير بخطى متسارعة إلى جانب إنجاز المشروعات والمبادرات التي تضمن استقرار وجودة الحياة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل وبتوجيهات القيادة الرشيدة على تنفيذ مشاريع البنية التحتية وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية بهدف تحقيق مكانة مرموقة للدولة، والمحافظة على المكتسبات التي حققتها الدولة خلال مسيرتها ولكونها داعماً رئيسياً للنمو الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات.

من جانبه لفت المهندس بدر الدلامي نائب وزير النقل لشؤون الطرق في السعودية، إلى أهمية هذه الزيارة ودورها في نقل المعرفة وتبادل التجارب التي تخدم توجه البلدين الشقيقين، ودعم منظومة العمل المشترك بما يساهم في تنفيذ المشاريع بجودة عالية، ووفق المعايير العالمية، مؤكداً أن هذه اللقاءات تحظى بدعم واهتمام قيادة البلدين لدورها في تعزيز التعاون المشترك على جميع الأصعدة والاستفادة من الخبرات والنجاحات التي تخدم مصلحة العمل وتحقق التطلعات وتدعم التوجه المستقبلي للسعودية والإمارات.