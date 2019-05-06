حاكم الفجيرة يهنئ رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام بشهر رمضان

هنأ صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أخاه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يعيده على سموه بموفور الصحة و العافية وعلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير و البركات.

كما هنأ صاحب السمو حاكم الفجيرة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، و إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وهنأ سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بهذه المناسبة المباركة، صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام.

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