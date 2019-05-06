حمدان بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام بحلول رمضان

هنّأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
و أعرب سموه عن أطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الكريمة، داعياً المولى العلي القدير أن يحفظ سموه بعنايته وأن يمده بموفور الصحة والعافية، وأن يمن على شعب دولة الإمارات بمزيد من التقدم و الازدهار و السعادة.
كما هنأ سموه بهذه المناسبة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام، سائلاً الله عز وجل أن يكون شهر خير ومحبة على الجميع.
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