هزاع بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد بحلول رمضان المبارك

رفع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. كما هنأ سموه بهذه المناسبة الكريمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الفضيلة عليهم بالخير والمحبة و الأمن و الأمان. اقرأ أيضاً: رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون قادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

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