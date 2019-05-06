الامارات | 973 ضبطية لمواد محظورة بالمبنى «1» في مطار دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 973 ضبطية لمواد محظورة بالمبنى «1» في مطار دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جمارك دبي عن تحقيق تقدم متصاعد في مستوى الأداء بإدارة عمليات المسافرين بالمبنى (1) في مطار دبي الدولي، حيث بلغت عدد الضبطيات الجمركية في المبنى، خلال الربع الأول من العام الجاري، نحو 973 ضبطية للمواد المحظورة والمقيدة، شملت ضبط نحو 14 كيلوغراماً من المواد المخدرة، إضافة إلى المواد المحظورة والمقيدة الأخرى.

وبلغ عدد المسافرين في المبنى هذه الفترة نحو 2.33 مليون مسافر على متن 13 ألفاً و406 رحلات جوية.

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وقال المدير العام لجمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، خلال زيارة ميدانية للمبنى، إن «الموظفين الجمركيين في المبنى (1) يحرصون على تطوير الخدمات الجمركية المقدمة للمسافرين، دعماً لنمو حركة السياحة والسفر».

وأكد حرص جمارك دبي على تحسين مستوى الخدمات الجمركية المقدمة للمسافرين، لمواكبة النمو المتصاعد في حركة السياحة والسفر، حيث بلغ عدد المسافرين في مطارات دبي أكثر من 89 مليون مسافر في عام 2018، ومن المتوقع ارتفاع مستمر في أعداد المسافرين خلال الفترة المقبلة، حيث يتوقع أن يصل عدد الزوّار القادمين إلى دبي، خلال «معرض إكسبو 2020»، إلى نحو 25 مليون زائر، ما يمنحنا الفرصة لنقدم إنجازاً جديداً في تطوير كفاءة وسرعة الخدمات الجمركية المقدمة للمسافرين، لنحقق الريادة العالمية في مجال تسهيل حركة المسافرين.

وأضاف: «أطلقنا في العام الماضي (تطبيق الإفصاح المبكر الذكي)، الذي يمكّن المسافرين القادمين إلى دبي عبر المطارات والمنافذ البحرية والبرية من الإفصاح عن مقتنياتهم مسبقاً، من خلال هواتفهم وأجهزتهم الذكية، ما يختصر وقت عبورهم لإنهاء الإجراءات الجمركية من 45 دقيقة إلى أقل من خمس دقائق، ويعزّز هذا التطبيق جهودنا لتحسين كفاءة وسرعة الخدمات الجمركية المقدمة للمسافرين، حيث أثمرت ابتكارات ضباط التفتيش في جمارك دبي عن تطوير واستخدام (النظام الجمركي الذكي لتفتيش الحقائب) في مطارات دبي، حيث يمكّن النظام من خلال أجهزته الذكية ضباط التفتيش من تحديد طبيعة المخاطر في الحقائب المشتبه فيها، ومدى سلامة تفتيشها يدوياً، ويختصر الوقت اللازم لإنجاز عملية التفتيش إلى بضع دقائق».