الامارات | ولي عهد الشارقة: قواتنا المسلحة تذود عن حمى الوطن وتحافظ على مكتسباته

شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد الشارقة: قواتنا المسلحة تذود عن حمى الوطن وتحافظ على مكتسباته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أن قواتنا المسلحة هي الدرع الحصين الذي يحمي الوطن ويحافظ على مكتسباته.

وقال سموه، في الكلمة التي وجهها عبر مجلة «درع الوطن»، بمناسبة الذكرى الـ43 لتوحيد قواتنا المسلحة: «نستعيد بهذه الذكرى المجيدة، كل مواقف الشرف والبطولة، وواجب الدفاع عن الأرض والعرض والوطن، لتتوج تاريخاً مشرفاً لقواتنا المسلحة عاشته يوماً بعد يوم وهي تسترجع أغلى ذكرى لها، في مثل هذا اليوم من كل عام.

وأكد سموه أن ما يجعل احتفالنا بذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية عيداً وطنياً خالصاً يحتفل به المجتمع، هو تلك الجهود العظيمة التي بذلها الآباء المؤسسون لدعم هذه المؤسسة الوطنية، والتطور الكبير الذي نشاهده في الأداء والجاهزية للقوات المسلحة الإماراتية، والهمة العالية لجنود الوطن، للذود عن حمى الوطن والمحافظة على مكتسباته.

وأضاف سموه أنه خلال العقود الماضية من تاريخ الوطن، كان الصوت الأوحد هو صوت الاتحاد، وعلى الطريق ذاته، كان توحيد القوات المسلحة، فبذلت لهذه الغاية النبيلة الجهود المخلصة لتطوير مقدرات قوات الوطن المسلحة، ليشمل كل ما يحتاج إليه شباب الوطن، سعياً لبناء دولة حديثة.