الامارات | الإبلاغ عن الشيكات المرتجعة في أبوظبي إلكترونياً

شكرا لقرائتكم خبر عن الإبلاغ عن الشيكات المرتجعة في أبوظبي إلكترونياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشنت شرطة أبوظبي خدمة فتح بلاغات الشيكات المرتجعة عبر الموقع الإلكتروني للشرطة، في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز ثقة وزيادة رضا المجتمع.

وتقتصر الاستفادة من مزايا الخدمة الإلكترونية الجديدة، في مرحلتها الأولى، على المؤسسات والشركات والبنوك، في حين يُتاح استخدامها للمتعاملين من الأفراد في مرحلة أخرى يتم الإعلان عنها لاحقاً.

وأكد مدير قطاع الأمن الجنائي، العميد محمد سهيل الراشدي، خلال إطلاق الخدمة الجديدة في مديرية شرطة العاصمة، اهتمام شرطة أبوظبي بتبسيط الإجراءات على المتعاملين، وتوفير أرقى وأجود الخدمات بطرق إلكترونية وذاتية وذكية، من خلال إجراءات واضحة وبسيطة وسهلة.

وأشار إلى أهمية الخدمات التي تواكب أحدث التقنيات، وتتميز بالابتكار والتنوّع، لافتاً إلى أهمية توفير أفضل الخدمات الإلكترونية، التي تعزّز إسعاد المتعاملين، وتختصر زمن الخدمة، وسرعة الاستجابة، موضحاً أن «برنامج إدارة الشيكات المرتجعة الالكترونية»، يسمح للمتعاملين تقديم هذا النوع من البلاغات بكل سهولة ويسر.