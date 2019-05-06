الامارات | حاكم أم القيوين: احتفالنا ترجمة لتأكيد مبادئ المواطنة

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم أم القيوين: احتفالنا ترجمة لتأكيد مبادئ المواطنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السموّ الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أن «الاحتفال بذكرى توحيد قواتنا المسلحة، يعدّ ترجمة حقيقية لتأكيد مبادئ المواطنة، وبناء القدرات وتطوير الذات لحماية الصرح الحضاري، وتقديم التضحيات والاعتزاز بشهداء الوطن الأبرار وأسرهم الذين سطروا ملاحم البطولات، وعززوا مفهوم التضحيات».

وقال سموّه: «إن قواتنا المسلحة حظيت على مر السنين بدعم كبير من القيادة في مجال التدريبات العسكرية وتجهيزها بالإمكانات القتالية، وتطوير ثقافة المنتسبين وتطوير قدراتهم وإمكاناتهم، وفق أرقى المعايير العسكرية العالية، لرفع جاهزيتها وكفاءتها للقيام بالأدوار المنوطة بها داخل الوطن أو خارجه، إضافة إلى تطوير الصناعات العسكرية المحلية بالتعاون مع الدول الصديقة، لرفع قدرات التجهيز وفق المعايير العالمية».

وأضاف أن «احتفالنا بذكرى توحيد القوات المسلحة هو ترجمة حقيقية لتأكيد مبادئ المواطنة، وبناء القدرات وتطوير الذات لحماية الصرح الحضاري».