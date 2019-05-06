شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الفجيرة: محطة بارزة في مسيرة دولتنا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أن «استذكار السادس من مايو عام 1976، من كل عام، كمحطة بارزة في مسيرة دولتنا.. تعكس القيم النبيلة التي تحلّى بها آباؤنا من رؤية استراتيجية عميقة، مكّنتهم من إدراك أهمية تأسيس جيش وطني موحّد، عالي الكفاءة، ومبعث اطمئنان، ومكوّن أساسي في بناء الدولة، وتعميق قيم الانتماء إلى الوطن، والولاء لقيادته الحكيمة».
وقال سموّه: «إن قواتنا المسلحة، التي هي مصدر فخر واعتزاز لأبناء الإمارات، وصلت إلى مستويات رفيعة في الأداء والجاهزية بفضل العطاء المستمر والجهود المتواصلة، لكل رجال الجيش، ضباطاً وأفراداً، تحت قيادة صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حيث أصبحت خط الدفاع الأول للدفاع عن الوطن، ودرعاً يحمي مكتسباتنا الوطنية ويصون مسيرتنا الاتحادية المباركة، في ظل المتغيرات والمستجدات التي يعصف بها العالم».
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | حاكم الفجيرة: محطة بارزة في مسيرة دولتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.