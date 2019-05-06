الامارات | حاكم الفجيرة: محطة بارزة في مسيرة دولتنا

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الفجيرة: محطة بارزة في مسيرة دولتنا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أن «استذكار السادس من مايو عام 1976، من كل عام، كمحطة بارزة في مسيرة دولتنا.. تعكس القيم النبيلة التي تحلّى بها آباؤنا من رؤية استراتيجية عميقة، مكّنتهم من إدراك أهمية تأسيس جيش وطني موحّد، عالي الكفاءة، ومبعث اطمئنان، ومكوّن أساسي في بناء الدولة، وتعميق قيم الانتماء إلى الوطن، والولاء لقيادته الحكيمة».

وقال سموّه: «إن قواتنا المسلحة، التي هي مصدر فخر واعتزاز لأبناء الإمارات، وصلت إلى مستويات رفيعة في الأداء والجاهزية بفضل العطاء المستمر والجهود المتواصلة، لكل رجال الجيش، ضباطاً وأفراداً، تحت قيادة صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حيث أصبحت خط الدفاع الأول للدفاع عن الوطن، ودرعاً يحمي مكتسباتنا الوطنية ويصون مسيرتنا الاتحادية المباركة، في ظل المتغيرات والمستجدات التي يعصف بها العالم».