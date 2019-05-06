الامارات | صرف 26 مليون درهم مكافأة إضافية لملاك لوحات الأجرة في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 26 مليون درهم مكافأة إضافية لملاك لوحات الأجرة في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بصرف 26 مليوناً و30 ألف درهم، مكافأة إضافية لمُلَّاك لوحات مركبات الأجرة الخاصة بالمواطنين المُشغَّلة من قِبَل مؤسسة تاكسي دبي وشركات الامتياز، وعددها 5206 لوحات، وستبدأ هيئة الطرق والمواصلات في دبي بتسليم مكافأة عام 2018 لمستحقيها، بالإضافة إلى المبالغ المستحقة لهم سنوياً، اعتباراً من الأسبوع المقبل مع بداية شهر رمضان المبارك.

وتوجه المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير، بجزيل الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على مكافأته لأصحاب ومُلَّاك أرقام سيارات الأجرة من ذوي الدخل المحدود، لتمكينهم من مواجهة متطلبات الحياة، وتوفير العيش الكريم لهم ولأسرهم. وقال الطاير: «تُعدّ هذه المكافأة واحدة من المبادرات الكريمة التي عوّدنا عليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لاسيما في مثل هذه الأيام المباركة مع حلول شهر رمضان المبارك، وحرص سموّه على إدخال البهجة والسرور على أسر المشمولين بالمكرمة وذويهم في هذا الشهر الفضيل، واهتمام سموّه الدائم بدعم أبناء شعبه ومتابعة شؤونهم الاجتماعية وأوضاعهم المعيشية، كما تعكس حرص سموّه على توفير سبل العيش الكريم لكل أفراد المجتمع، وترسيخ مفهوم التكافل الاجتماعي بين أفراده».

• «طرق دبي» تبدأ تسليم مكافأة عام 2018 والمبالغ المستحقة سنوياً اعتباراً من الأسبوع المقبل.