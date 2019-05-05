محمد بن راشد يهنئ قادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.
وأعرب سموه خلال البرقيات عن تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، ولشعوبهم المزيد من التقدم و الرخاء، ولأمتنا العربية والإسلامية العزة و المجد والرفعة.
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وكانت لجنة تحري هلال شهر رمضان أعلنت أن اليوم الأحد، هو المتمم لشهر شعبان، وأن غداً الإثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك في دولة الإمارات العربية المتحدة.
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