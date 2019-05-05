الامارات | محمد بن راشد يهنئ قادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يهنئ قادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك إلى أصحاب الجلالة و الفخامة و السمو ملوك و رؤساء و أمراء الدول العربية و الإسلامية.
و أعرب سموه خلال البرقيات عن تمنياته لهم بموفور الصحة و السعادة و لشعوبهم المزيد من التقدم و الرخاء و لأمتنا العربية والإسلامية العزة و المجد و الرفعة.
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