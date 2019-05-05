الامارات | رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون قادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون قادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك إلى أصحاب الجلالة و الفخامة و السمو ملوك و رؤساء و أمراء الدول العربية و الإسلامية.

و أعرب سموه خلال البرقيات عن تمنياته لهم بموفور الصحة و السعادة و لشعوبهم المزيد من التقدم و الرخاء و لأمتنا العربية والإسلامية العزة و المجد و الرفعة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك إلى أصحاب الجلالة و الفخامة و السمو ملوك و رؤساء و أمراء الدول العربية و الإسلامية.