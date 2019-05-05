الامارات | المؤبد لعاملين قتلا زميلهما في نفق مشاة

شكرا لقرائتكم خبر عن المؤبد لعاملين قتلا زميلهما في نفق مشاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي غيابياً بالسجن المؤبد بحق عاملين بأحد الفنادق قتلا زميلهما داخل نفق مشاة، لأسباب لا تزال مجهولة.

وقال شاهد عيان، وهو عامل من جنسية دولة آسيوية، همَّ بالانصراف مع المجني عليه من عمله في أحد الفنادق بمنطقة بردبي، وفوجئ بالمتهمين يصران على الانصراف مبكراً من العمل والعودة معهما، على الرغم من أنهما لا يسكنان في المكان ذاته، وتبادلوا أطراف الحديث معاً بشكل اعتيادي أثناء سيرهم في الطريق، حتى وصلوا إلى نفق مشاة يقع بالقرب من فندق حياة ريجنسي ديرة، حينما وردت إليه مكالمة هاتفية قبل دخوله إلى النفق، فاضطر إلى الانتظار بسبب ضعف الشبكة في النفق، الذي يبلغ طوله نحو 10 أمتار.

وأضاف أنه تحدث في الهاتف نحو ثلاث دقائق وأنهى المكالمة ودخل إلى النفق، فسمع صوت صراخ، فهرول إلى المكان وشاهد المتهمين يعتديان على زميله بعنف، حتى ارتطم رأسه بالجدار، معرباً عن اعتقاده أنهما خططا لجريمتهما مسبقاً، كونهما لا يعودان معهما عادة، وأنهما استغلا عدم دخوله إلى النفق وانشغاله بالمكالمة الهاتفية لتنفيذ جريمتهما.

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وقال شاهد من شرطة دبي إنه تم الاستماع إلى إفادات الشهود، وتبين أن المتهمين المتورطين في الجريمة عاملان يبلغان من العمر 24 و31 عاماً (هاربان)، دون أن يتم تحديد سبب ودافع الجريمة.

وكشف تقرير الأدلة الجنائية، بعد فحص وتشريح جثمان المتوفى، أنه مصاب في الجانب الأيسر من رأسه بضربة ناتجة عن اصطدامه بجسم صلب، كما أنه مصاب بسحجات متفرقة في أذنه وذراعه، عازياً الوفاة إلى كسر في عظام الجمجمة، وتكدم بالمخ ونزيف داخلي.