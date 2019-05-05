محمد بن زايد يُهنئ الأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان القائد الأعلى للقوات المسلحة "حفظه الله"، ونائبه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
ونشر حساب "تويتر" الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تغريدة قال فيها: "نهنئ رئيس الدولة ونائبه وأخوانهما حكام الإمارات وأولياء العهود بحلول شهر رمضان المبارك، وندعو الله عز وجل في هذه الأيام المباركة أن يحفظ أبناءنا في ميادين الحق والواجب والإنسانية ويسدد خطاهم ويديمهم سالمين ونبارك لهم ولشعب الإمارات والمقيمين على أرضها حلول شهر الخير والرحمة".
وأضاف: "نرفع أسمى التهاني إلى ملوك وقادة وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.. سائلين المولى عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة ورحمة عليهم وعلى بلدانهم".
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وأعلنت لجنة تحري هلال شهر رمضان أن اليوم الأحد هو المتمم لشهر شعبان، وأن غداً الإثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك في دولة الإمارات العربية المتحدة.
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