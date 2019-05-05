تدشين خدمة بلاغات الشيكات المرتجعة عبر موقع "شرطة أبوظبي"

دشنت شرطة أبوظبي خدمة فتح بلاغات الشيكات المرتجعة عبر الموقع الإلكتروني للشرطة، في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة بتعزيز ثقة وزيادة رضا المجتمع.

وتقتصر الاستفادة من مزايا الخدمة الإلكترونية الجديدة، في مرحلتها الأولى، على المؤسسات والشركات والبنوك، في حين يُـتاح استخدامها للمتعاملين من الأفراد في مرحلة أخرى يتم الإعلان عنها لاحقاً.

شهد الفعالية، العميد محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، والعميد سهيل سعيد الخييلي، مدير قطاع العمليات المركزية.

وأكد مدير قطاع الأمن الجنائي خلال إطلاق الخدمة الجديدة في مديرية شرطة العاصمة، اهتمام شرطة أبوظبي بتبسيط الإجراءات على المتعاملين، وتوفير أرقى وأجود الخدمات بطرق إلكترونية وذاتية وذكية من خلال إجراءات واضحة وبسيطة وسهلة.

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وأشار إلى أهمية توفير أفضل الخدمات الإلكترونية التي تعزز إسعاد المتعاملين، وتختصر زمن الخدمة، وسرعة الاستجابة، موضحاً أن "برنامج إدارة الشيكات المرتجع الإلكترونية" يسمح للمتعاملين تقديم هذا النوع من البلاغات بكل سهولة ويسر.

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كما حضر الفعالية، العميد مسلم محمد العامري، مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية، والعميد عبد الوهاب الحوسني، نائب مدير مديرية الشؤون القانونية، والعقيد مبارك سيف السبوسي، مدير مديرية شرطة منطقة العين، والعقيد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، وعدد من نواب مدراء المديريات، ومدراء مراكز الشرطة، ورؤساء الأقسام في قطاع الأمن الجنائي.