حمدان بن زايد: ذكرى توحيد القوات المسلحة ستبقى تاريخاً راسخاً في ذاكرة الوطن

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن قيادة الدولة حرصت على تطوير القوات المسلحة باعتبارها الدرع المكينة لحماية الوطن، فقد أوْلت الكوادر البشرية اهتماماً نوعياً لدفع مسيرة هذه القوات نحو مراتب متقدمة ثقافة وتدريباً ووعياً.

وقال سموه في كلمة بمناسبة الذكرى الـ 43 لتوحيد القوات المسلحة التي توافق السادس من مايو من كل عام، إنها ذكرى من أغلى الأيام الوطنية وستبقى تاريخاً راسخاً في ذاكرة الوطن وهي رمز عزيمتنا وقوة إرادتنا وتماسكنا. وقد أدرك القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" أهمية بناء قوات مسلحة قوية، ونحن الآن نجني ثمرة تلك الرؤى التي سبقت عصرها فكانت مسيرة التوحيد من أجل وطننا الغالي وأرضه وسمائه وحدوده وازدهاره والحصن الحصين لدولتنا الحبيبة.

وقال سموه إن "قواتنا المسلحة هي مصنع للرجال وسياج وطني منيع لحماية مكتسبات الدولة ومقدساتها وتعزيز الأمن والاستقرار في ربوعها".

وأضاف سموه، "يطيب لنا اليوم، أن نحتفي بما حققته القوات المسلحة لدولة الإمارات في كافة المحافل المحلية والدولية، فلقد أثبتت القوات المسلحة الإماراتية جدارتها في تنفيذ العديد من المهام العسكرية والإنسانية لحفظ السلام، وتوالت الإنجازات التي تحققت نتيجة الفكر الثاقب للقيادة الرشيدة والتي أسهمت بشكل إيجابي في دعم السلم والأمن العالمي وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة وترسيخ قيم الولاء والتضحية في نفوس أبناء الوطن".

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وأكد سموه "أن ذكرى توحيد القوات المسلحة يمثل حدثاً وطنياً نعتز به لحفظ أمن الوطن واستقراره وغرس وتعزيز قيم الولاء والانتماء، فالنجاح الذي حققته دولة الإمارات في كافة الميادين يعود الفضل فيه بعد الله عز وجل إلى حماة الوطن وعيونه الساهرة عليه، ونود أن نشيد هنا بالجهود التي يبذلها ضباط وأفراد القوات المسلحة في خدمة الوطن الغالي، حفظكم الله وحقق على أيديكم مزيداً من الرفعة والخير والتقدم.

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كما أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، أن الأعوام الأخيرة شهدت مشاركات حاسمة لقواتنا المسلحة في أكثر من بقعة دفاعاً عن مصالح دولة الإمارات العربية وأمنها الإقليمي، وكان لوجودها ضمن قوات التحالف العربي في اليمن الشقيق دور مؤثر وفاعل في الحفاظ على وحدة اليمن وتطهيره ممن أرادوا الانقضاض على الشرعية وإخراج اليمن من محيطه العربي، وكانت دماء شهدائنا البررة الذين قضوا نحبهم في أرض اليمن خير شاهد على بطولات قواتنا المسلحة وتضحياتها.

وتقدم سموه بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة "حفظه الله"، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات بهذه المناسبة الوطنية العظيمة، داعين الله سبحانه وتعالى أن يعيد عليهم هذه الذكرى وعلى الوطن باليمن والبركات وعلى قواتنا المسلحة وأبنائنا الأبطال بكل الخير وأن يسدد خطاهم ويجعل النصر حليفنا ويحفظ جنودنا البواسل ويرحم شهداءنا الأبرار.