الامارات | غداً .. أول أيام شهر رمضان المبارك في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن غداً .. أول أيام شهر رمضان المبارك في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المكلفة بتحري هلال شهر رمضان المبارك في الدولة أن اليوم هو المتمم لشهر شعبان لسنة 1440 هجرية وأن غدا الاثنين الموافق 6 مايو 2019 هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأكد أعضاء اللجنة في تصريح صحفي، عقب الاجتماع الذي عقد مساء اليوم في مقر دائرة القضاء أبوظبي، إنه وبعد التحري ومراعاة طرق الإثبات الشرعية وبعد الاتصالات التي جرت مع الدول المجاورة ثبت لديها رؤية هلال شهر رمضان وعليه فإن اليوم هو المتمم لشهر شعبان وإن غدا الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وكانت إجراءات رؤية هلال شهر رمضان المبارك بدأت اليوم عقب صلاة المغرب بدائرة القضاء في أبوظبي برئاسة وزير العدل، سلطان بن سعيد البادي الظاهري، كما قامت جميع المحاكم الشرعية في الدولة بتحري الرؤية وموافاة اللجنة بما ثبت لديها، كما قامت لجنة تحري الشهور القمرية بدائرة القضاء في أبوظبي في "المناطق الوسطى والشرقية والغربية" بالإمارة بمتابعة مهمتها الشهرية في جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر رمضان لهذه السنة وموافاة اللجنة بما توصلت إليه.