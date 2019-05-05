أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بتعيين سعادة سعيد البحري سالم العامري مديراً عاماً لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. كما أصدر سموه قراراً بتعيين سعادة عامر حسين محمد الحمادي مديراً عاماً لهيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي. اقرأ أيضاً: محمد بن زايد: التطوير المستمر لقواتنا الباسلة على رأس أولويات القيادة الرشيدة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد يصدر قرارين بتعيين مديرين عامين لهيئتي "الزراعة والسلامة الغذائية" و"الموارد البشرية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.