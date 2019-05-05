حاكم أم القيوين: الاحتفال بتوحيد قواتنا المسلحة ترجمة حقيقية لتأكيد مبادئ المواطنة

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أن الاحتفال بذكرى توحيد قواتنا المسلحة يعدّ ترجمة حقيقية لتأكيد مبادئ المواطنة وبناء القدرات وتطوير الذات، لحماية الصرح الحضاري وتقديم التضحيات والاعتزاز بشهداء الوطن الأبرار وأسرهم الذين سطروا ملاحم البطولات وعززوا مفهوم التضحيات.

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وفي ما يلي نص الكلمة التي وجهها صاحب السمو حاكم أم القيوين عبر مجلة "درع الوطن" بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتوحيد قواتنا المسلحة:

يطيب لنا في هذا اليوم الأغر في تاريخ دولتنا الفتية أن نستذكر بكل فخر واعتزاز يوم السادس من مايو عام 1976، حين أعلن القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه المؤسسين -طيب الله ثراهم- توحيد قواتنا المسلحة والبدء في إرساء قواعدها المتينة، معززة بعقيدة الولاء للقيادة والتضحية في حماية المكتسبات ونصرة الحق وحمل الرسالة الإنسانية داخل الدولة أو خارجها مدعمة بإرادة وطنية منقطعة النظير ومعززة بتضحيات شهدائنا الأبرار.

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لقد حظيت قواتنا المسلحة على مر السنين بدعم كبير من لدن القيادة الرشيدة في مجال التدريبات العسكرية وتجهيزها بالإمكانيات القتالية وتطوير ثقافة المنتسبين وتطوير قدراتهم وإمكانياتهم وفق أرقى المعايير العسكرية العالية لرفع جاهزيتها وكفاءتها للقيام بالأدوار المنوطة بها داخل الوطن أو خارجه، بالإضافة إلى تطوير الصناعات العسكرية المحلية بالتعاون مع الدول الصديقة لرفع قدرات التجهيز وفق المعايير العالمية.

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إن احتفالنا اليوم بذكرى توحيد القوات المسلحة في هذا اليوم الوطني الخالد إنما هو ترجمة حقيقية لتأكيد مبادئ المواطنة وبناء القدرات وتطوير الذات لحماية الصرح الحضاري وتقديم التضحيات والاعتزاز بشهداء الوطن الأبرار وأسرهم الذين سطروا ملاحم البطولات وعززوا مفهوم التضحيات.

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وبهذه المناسبة الوطنية المجيدة نستذكر تضحيات شهدائنا الأبرار ونتضرع إلى الله عز وجل أن يتقبلهم مع الصديقين والشهداء وأن يلهم آباءهم وأمهاتهم وزوجاتهم وأبناءهم الصبر والسلوان.