10 تقاطعات بأبوظبي والعين لتوزيع وجبات الإفطار في رمضان

حددت شرطة أبوظبي بالتنسيق مع "هيئة الهلال الأحمر" الإماراتي، 10 تقاطعات بكلّ من أبوظبي والعين، لتوزيع وجبات إفطار صائم على السائقين، ضمن حملة "رمضان أمان" وتنظمها الهيئة للعام الثامن على التوالي، في إطار الجهود المبذولة للحد من الحوادث المرورية التي تقع قبل ساعات الإفطار.

وأشار العميد محمود يوسف مدير إدارة المراسم والمهام، في مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، إلى أن المواقع التي تم تحديدها بمدينة أبوظبي تشمل تقاطع مدينة زايد الرياضية، وتقاطع مركز المشرف التجاري، وتقاطع الدفاع المدني مقابل جامعة زايد، وتقاطع كاسر الأمواج مقابل صورة الشيخ زايد، وتقاطع مركز الوحدة التجاري، وتقاطع الحديريات، وتقاطع مركز مزيد التجاري بمدينة محمد بن زايد، وتقاطع الأسواق في خليفة أ.

وتشمل المواقع في مدينة العين، وتقاطع قصر المقام، وتقاطع المربعة، وتقاطع متحف قصر العين وتقاطع مركز الجيمي التجاري.

وأوضح، أن "الدوريات المرورية بالتنسيق مع دوريات شركة ساعد تقوم بتنظيم وتأمين حركة السير والمرور وسلامة المتطوعين من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الذين يقومون بتوزيع الوجبات الرمضانية على السائقين في تلك المواقع".

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وأشاد بالدور الإنساني الذي يقوم به المتطوعون في تفعيل العمل التطوعي بين أفراد المجتمع للمساهمة والقيام بدور إيجابي في تعزيز السلامة المرورية خلال شهر رمضان الكريم.

وحض السائقين على الالتزام بقانون السير والمرور، وخفض السرعة، مشدداً على خطورة زيادة السرعة خصوصاً في الفترة التي تسبق الإفطار، وخطورة تجاوز الإشارات الضوئية الحمراء، والانتباه للمشاة واعطائهم أولوية العبور في المواقع المخصصة لعبورهم، وعدم عرقلة حركة السير والمرور في المناطق السكنية والأسواق والمراكز التجارية.

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