الامارات | 7 اشتراطات لترخيص "حافلات السعادة" في الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اشتراطات لترخيص "حافلات السعادة" في الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، صباح اليوم، تفاصيل وآليات تطبيق مبادرة «حافلات السعادة» التي تدخل حيّز التنفيذ قريباً، بالتعاون مع وزارة الداخلية، بهدف إعطاء خصوصية لحافلات المنشآت المستخدمة لنقل العمال من ناحية الشكل الخارجي، والخدمات التي توفرها المنشآت للعمال خلال فترة تنقلهم بالحافلات.

وأشار مدير إدارة التوجيه بوزارة الموارد البشرية والتوطين، قاسم محمد جميل، خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الوزارة بأبوظبي، بحضور مدير عام ترخيص الآليات والسائقين الاتحادية بوزارة الداخلية، العميد علي محمد الشامسي، إلى أن هذه المبادرة تأتي تماشياً مع حرص الوزارة على إشراك الجمهور في تطوير وتحسين خدماتها وسياساتها، مؤكداً أن المبادرة تسعى إلى الاهتمام بسعادة العمال في الدولة، تنفيذاً لاستراتيجية الوزارة 2017 – 2021، في شأن اعتماد برنامج سعادة العمال.

فيما حدد مدير عام ترخيص الآليات والسائقين الاتحادية بوزارة الداخلية، سبعة اشتراطات وإجراءات ينبغي استيفاؤها لترخيص الحافلة، تشمل فحص الحافلة سنوياً من قبل السلطات المحلية المختصة، وأن يكون اسم الشركة التابع لها العمال واضحاً على المركبة، وأن يتم وضع ملصق في الجزء الخلفي من المركبة للتحذير من التوقف المتكرر، وكذلك وضع رقم هاتف بشكل واضح على المركبة للملاحظات والشكاوى، وتزويد العجلات بنظام فرامل خاص يمكنها من التوقف في الأماكن الزلقة، بالإضافة إلى ضرورة توافر طفايات الحريق ومخارج الطوارئ داخل الباص، وتوافر حزام الأمان وصندوق للإسعافات الأولية.

