الامارات | متهم يبكي حزنا على إبعاده عن الدولة وآخر يضحك فرحا ببراءته

شكرا لقرائتكم خبر عن متهم يبكي حزنا على إبعاده عن الدولة وآخر يضحك فرحا ببراءته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت محكمة استئناف الجنايات في رأس الخيمة، بكاء شاب إفريقي متهم بخطف فتاة والاعتداء عليها بالضرب، بعد تأييد المحكمة الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة بسجنه شهراً وإبعاده عن الدولة بعد قضائه للعقوبة، وبكى المتهم حزنا على حكم إبعاده عن الدولة، فيما ضحك متهم باكستاني الجنسية فرحا إثر نطق المحكمة بحكم يقضي ببراءته من تهمة هتك عرض موظفة تعمل في شركة شقيقه بالإكراه، وتقبيلها أكثر من 15 مرة.

وكان المتهم أنكر الاتهامات المسندة إليه وأفاد أن الشكوى المقدمة من المجني عليها ضده كيدية كونه شقيق مالك المصنع الذي تعمل به، ولفت إلى أن المجني عليها قدمت البلاغ بعد وقت طويل من الواقعة وذلك إثر إبلاغها من قبل مالك المصنع بأنه سيتم إنهاء خدماتها مع بعض الموظفين في المصنع.

Advertisements

وفي قضية منفصلة قضت المحكمة قبول الاستئناف المقدم من المستأنفة من جنسية دولة عربية وتعديل الحكم الصادر من محكمة أول درجة وتغريمها 10 آلاف درهم عن جريمة شرب الخمر، وسجنها خمس سنوات عن تهمة تناول المؤثرات العقلية، وكانت محكمة أول درجة قضت بسجن المتهمة 10 سنوات عن تهمة شرب الخمر وتناول المؤثرات العقلية، كما أيدت المحكمة الحكم الصادر من محكمة أول درجة بسجن ثاني في القضية سنتين عن تهمة حيازة وتسهيل تعاطي المؤثرات العقلية.

وجاء في لائحة الاتهام أن المتهمة ذهبت برفقة احدى صديقاتها للسهر وتناولت الخمر وأعطتها جرعة من مؤثر الكريستال ما تسبب في تعرضها للإغماء ووفاتها، واتهمت النيابة العامة المتهم الثاني شريكها في الجريمة بحيازة المواد المخدرة وتسهيل تعاطيها، حيث اعترف أمام المحكمة بحيازته للمواد المخدرة.

وتعود تفاصيل القضية عندما تلقت شرطة رأس الخيمة بلاغا من أحد مستشفيات الإمارة يفيد قيام فتيات بإحضار فتاة من جنسية عربية في حالة وفاة، حيث حضر رجال التحريات وتم إجراء فحص طبي للجثة وتم ضبط الفتيات المتهمات في القضية وتبين من خلال التحقيقات أن الفتاة توفيت نتيجة تناولها جرعة زائدة من مخدر الكريستال، حيث اعترفت الفتاتان الأولى والثانية بحيازة بتسهيل تعاطي صديقتهما للمواد المخدرة وبنقلها بعد الإغماء عليها عبر سيارة الإسعاف إلى المستشفى للعلاج،