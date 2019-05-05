حاكم الفجيرة يأمر بالإفراج عن 54 سجيناً بمناسبة "عام التسامح" وشهر رمضان المبارك

أمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالإفراج عن 54 سجيناً من المؤسسة العقابية والإصلاحية بالفجيرة، من مختلف الجنسيات، ممن ثبتت أهليتهم وحسن سيرتهم وسلوكهم، وذلك بمناسبة "عام التسامح" وحلول شهر رمضان المبارك.

وتأتي المكرمة حرصاً من سموه على إعطاء المفرج عنهم الفرصة لبدء حياة جديدة ولإدخال الفرحة على أسرهم.

وتقدم اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على هذه المكرمة الطيبة من سموه، معرباً عن أمله في أن تكون دافعاً للمفرج عنهم للعطاء، وسبيلاً للاستقامة، وبداية لحياة جديدة. اقرأ أيضاً.. حاكم الفجيرة: نواكب التطورات الاقتصادية بخطط مدروسة

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