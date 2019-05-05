علامات "مجموعة لاندمارك" ضمن أفضل بيئات العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة

انضمت أربعة من العلامات التجارية التابعة لمجموعة "لاندمارك" وتضم "سنتر بوينت" و"محل الأطفال" و"شو إكسبرس" و"إماكس" إلى قائمة أفضل بيئات العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة الصادرة عن "معهد أفضل بيئات العمل" العالمي للاستشارات والبحوث، وذلك في أعقاب استطلاع موسع حول التفاعل مع الموظفين.

ويعتبر "معهد أفضل بيئات العمل" هيئة عالمية لتصنيف ثقافة بيئة العمل وتجربة الموظفين وسلوكيات الإدارة العليا التي أثبتت كفاءتها في تعزيز الابتكار ضمن بيئة العمل وتحقيق الإيرادات الرائدة في السوق. وتغطي تصنيفات المعهد شريحة واسعة من الشركات، بدءاً من قطاعات تجارة المفروشات والأزياء إلى شركات التوصيل والفنادق، وفقاً لعدة معايير تشمل المصداقية والاحترام والإنصاف وفخر الموظفين بمكان العمل وروح الفريق.

يعمل في مجموعة "لاندمارك" حالياً أكثر من 55 ألف موظف يتوزعون في 23 بلداً. وخلال السنوات القليلة الماضية، أطلقت المجموعة "مبادرة السعادة" بهدف إرساء منظومة متكاملة لمكان عمل رائع، وشكّلت ضمنها إطار عمل مخصص لتعزيز تفاعل الموظفين وفقاً لأربعة أركان رئيسية تضم تعزيز القيم المؤسسية الجوهرية وتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة؛ وتعزيز صحة وعافية الموظفين وضمان درجة عالية من الشفافية بينهم.

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وبهذه المناسبة، قالت نيشا جاغتياني، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للسعادة في مجموعة "لاندمارك": "يمثل حصول أربعة من علاماتنا على تصنيف أفضل بيئات العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة من ’معهد أفضل بيئات العمل‘ إنجازاً رائداً نفخر به جميعاً، لاسيّما أننا نلتزم كمجموعة بتوفير بيئة عمل تزخر بالسعادة والإيجابية لموظفينا لنعمل سوياً على ترسيخ أركان أعمالنا وتعزيز نموها. ومن هذا المنطلق، نطبق استراتيجية تركز على موظفينا أولاً وتهدف إلى تعزيز مشاركتهم في أعمالنا، لأنهم القادرون على إحداث تأثير إيجابي يومي والارتقاء بجودة تواصلنا مع عملائنا. ويأتي هذا التصنيف بمثابة دلالة واضحة على جهودنا المستمرة في تحقيق القيمة الإضافية لموظفينا والمجتمع ككل".

وكانت علامات "سنتربوينت" و"محل الأطفال" و"شو إكسبرس" و"إماكس" من بين 30 علامة أخرى في الشرق الأوسط حصلت على التصنيف. وسبق لعلامة الأزياء الشهيرة "سبلاش" التابعة للمجموعة أن فازت سابقاً بجائزة "أفضل بيئة للعمل" على مدار ثلاثة أعوام متتالية، بينما حصلت علامات "آيكونيك" و"فن سيتي" على هذا التصنيف في سنوات سابقة.