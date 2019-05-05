الامارات | «مساندة» تنجز 50% من مشروع الطرق الداخلية لمنطقة الشامخة بـ 237 مليون درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن «مساندة» تنجز 50% من مشروع الطرق الداخلية لمنطقة الشامخة بـ 237 مليون درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» عن إنجازها 50 % من أعمال مشروع الطرق الداخلية والبنية التحتية في منطقة الشامخة الذي تنفذه بالتعاون مع بلدية أبوظبي بتكلفة إجمالية تبلغ 237 مليون درهم، وذلك على مساحة قدرها 2.2 مليون متر مربع.

وأشارت إلى أن المشروع يقع جنوب منطقة الفلاح بجانب طريق أبوظبي ـ العين (سويحان الهير) E20، معتزمة تسليمه في شهر نوفمبر من العام 2020.

وتنفذ شركة «مساندة» هذه المشاريع في إطار حرصها على تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، نحو توفير بنية تحتية عالية الجودة تلبي حاجات الفرد والمجتمع وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية وتستهدف الارتقاء بمستوى الحياة وتوطيد أركان التنمية المستدامة وإسعاد المجتمع ورفاهيته، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تحظى بالاهتمام والمتابعة الدؤوبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.



وأكدت «مساندة» التزامها التام في تنفيذها للمشروع بمتطلبات الاستدامة البيئية وفقا لأعلى المعايير العالمية من خلال تطبيق أفضل الممارسات للحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة وتخفيض استهلاك الطاقة.

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وذكرت أنها تنفذ كل مشاريع البنية التحتية التي توكل إليها بمعايير عالمية وحسب اشتراطات الجهات الخدمية المعنية، مؤكدة حرصها على تحقيق أهداف خطة أبوظبي نحو توفير بنية تحتية مستدامة تخدم مجتمع الإمارة واقتصادها وفقاً لأفضل المعايير العالمية وبما يجعل إمارة أبوظبي رائدة عالمياً في هذا المجال.

ونسقت «مساندة» مع هيئات وشركات حكومة أبو ظبي، بهدف تسهيل سير أعمال المشروع وفق أرقى السبل والحصول على الموافقات اللازمة لمسارات خطوط خدمات البنية التحتية في المشروع، إذ شهد المشروع متابعة حثيثة من قبل كافة الدوائر الحكومية لتعزيز التعاون المباشر، وتسريع إصدار الموافقات الضرورية والاعتمادات اللازمة من طرفهم.