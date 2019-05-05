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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 5 مايو 2019 بالصور| سباق القفال للقوارب الشراعية في دبي نشرت صحيفة ذا ناشيونال تقريراً مصوراً حول سباق القفال للقوارب الشراعية الذي أقيم مؤخراً في دبي. وشارك عدد كبير من القوارب في سباق القفال في نسخته التاسعة والعشرين. Advertisements يذكر أن السباق أطلق للمرة الأولى تكريماً للأشخاص الذين عملوا في صيد وتجارة اللؤلؤ في الماضي.

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