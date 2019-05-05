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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 5 مايو 2019

بالصور| 4 مايو يعيد ذكريات فيلم حرب النجوم في الإمارات

يُعرف الرابع من أيار (مايو) باسم يوم “حرب النجوم” في جميع أنحاء العالم، وبهذه المناسبة، يستعيد الكثيرون ذكريات سلسلة حرب النجوم في الإمارات.

وكانت الإمارات قد استضافت فريق “حرب النجوم”: ذا فورس أوقنز ، الحلقة السابعة، وتم تصوير مشاهد من الفيلم الفيلم في صحراء ليوا، وكانت الكثبان الرملية في أبو ظبي هي المكان المناسب لكوكب جاكو.

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وهذا العام، يتوقع المشجعون الفيلم الأخير في ثلاثية جديدة، الحلقة التاسعة: صعود سكاي ووكر.

وفي هذا المعرض، نتذكر كيف انتشر هوس حرب النجوم في الإمارات، وكيف انتشرت أيقونات هذه السلسلة بالعاصمة في كل زاوية، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.