علاء مبارك يطرح أسئلة حول صفقة القرن "تبحث عن إجابات"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Images

نشر علاء مبارك، نجل الرئيس المصري السابق حسني مبارك، تغريدة على حسابه الرسمي على موقع توتير، يطرح من خلالها عدة أسئلة حول "صفقة القرن".

وقد أثارت تلك التغريدة أسئلة تتعلق بتفاصيل تلك الصفقة، والمستفيد منها، وما إذا كان سيتم التنازل عن أي أراض عربية بموجبها.

ولاقت التغريدة تفاعلا واسعا على موقع تويتر، حيث طرح المستخدمون العديد من الأسئلة والإجابات أيضا حول تلك الصفقة.

وفي الغالب، يعزف نجل الرئيس المصري السابق عن الخوض في العديد من القضايا السياسية في البلاد منذ الإطاحة بوالده في عام 2011.

ويعرف عن تلك الصفقة أنها تسعى للوصول إلى "حل نهائي" للصراع العربي الإسرائيلي، لكن لا تزال تفاصيلها غير معلنة.

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وكان جاريد كوشنر، وهو أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح يوم الخميس، الثاني من مايو /آيار الجاري، خلال ندوة لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أن صفقة القرن قد تخلو من "حل الدولتين"، مما يضفي مزيدا من الغموض حول تفاصيل تلك الصفقة.

وأكد كوشنر خلال الندوة على أنه في إطار هذه الصفقة، ستكون القدس "عاصمة إسرائيل الأبدية".

وقال كوشنر: "ما سنتمكن من إعداده هو حل نعتقد أنه سيكون نقطة بداية جيدة للقضايا السياسية ومن ثم إطار لما يمكن القيام به لمساعدة هؤلاء الناس على بدء حياة أفضل"، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وأضاف: "تم تكليفي بمحاولة إيجاد حل بين الجانبين وأعتقد أن ما سنطرحه هو إطار عمل أعتقد أنه واقعي... إنه قابل للتنفيذ وهو أمر أعتقد بشدة أنه سيقود الجانبين إلى حياة أفضل كثيرا".

وكان كوشنر، قد صرح في وقت سابق أنه سيتم الكشف عن بعض تفاصيل "صفقة القرن" في شهر يونيو/حزيران، بعد شهر رمضان.