حرم رئيس الدولة تشهد حفل تخريج طالبات مدرسة المدار الدولية بالعين

العين (وام) شهدت حرم صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، سمو الشيخة شمسة بنت سهيل، مساء أمس الأول، حفل تخريج طالبات مدرسة المدار الدولية بمدينة العين، وتقدمت سمو الشيخة شمسة بنت سهيل بالتهنئة للشيخة شمة بنت منصور بن طحنون آل نهيان وزميلاتها الخريجات، متمنية لهم التوفيق والنجاح في خدمة مجتمعهن ووطنهن في ظل القيادة الرشيدة التي تحرص دائماً على النهوض بالتعليم وتذليل كل السبل أمام أبنائها لتحقيق التقدم والتميز والإبداع.

حضر الحفل الشيخة سلامة بنت خليفة آل نهيان، وعدد من الشيخات وأولياء الأمور. وفي نهاية الحفل، تم تكريم الخريجات.

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