وثيقة تعاون بين وكالات التوظيف الإماراتية والأوزبكية

طشقند (وام)

عقد في العاصمة الأوزبكية طشقند أعمال «ملتقى العمل الإماراتي الأوزبكي لفرص التوظيف»، بمشاركة واسعة من قبل وكالات التوظيف وأصحاب أعمال في كلا البلدين، وشهد الملتقى إبرام وثيقة تعاون بين وكالات توظيف في الدولة وأوزبكستان بحضور الدكتور عمر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، وعائشة بالحرفية الوكيل المساعد لشؤون العمل، وعدد من المسؤولين والمعنيين في كلا الجانبين، وتم خلال الملتقى تنظيم جلسات وورش عمل شارك فيها ممثلون لوكالات توظيف في البلدين تعارفوا على فرص العمل المتاحة في الدولة، وبحث آليات التعاون والتنسيق بين هذه الوكالات.

ويعتبر الملتقى أحد مخرجات خطة تفعيل الشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان في مجالات العمل تنفيذاً لبروتوكول التعاون المبرم بين حكومتي البلدين في شهر أبريل الماضي.

وقال معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين: «إن دولة الإمارات بفضل السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة ورؤيتها الثاقبة أصبحت من الاقتصادات الرائدة عالمياً»، مشيراً إلى أن «تصنيف الدولة في تقرير التنافسية الصادر مؤخراً عن المنتدى الاقتصادي العالمي جاء في المركز الثاني من حيث القدرة على جذب المواهب والكفاءات والاحتفاظ بها».

وأضاف: «إنه مع اقتراب انطلاق (إكسبو دبي 2020) يتوقع أن يطرأ نمو كبير في فرص العمل في دولة الإمارات خاصة لأصحاب المهارات العالية والخبرات والكفاءات والتي سيكون لها النصيب الأكبر من فرص التوظيف المتنامية».

وأكد أن دولة الإمارات تطبق خطة استراتيجية لتطوير قدراتها وتمكين مواردها البشرية الوطنية وتأهيلها لقيادة القطاعات الاقتصادية في الدولة بالتوازي مع مواصلة الترحيب باستضافة الكفاءات العالمية، لا سيما الأوزبكية منها.

وأشاد معالي الهاملي بالبرامج الطموحة التي تنفذها حكومة أوزبكستان لتطوير مهارات عمالتها الوطنية، وهو ما من شأنه تشجيع أصحاب العمل في دولة الإمارات على استقطاب الكفاءات الأوزبكية، خصوصاً في ضوء البرامج المشتركة التي اتفقت عليها حكومتا البلدين بموجب خطة تفعيل الشراكة، تنفيذاً لبروتوكول التعاون بينهما.

وأوضح معاليه أن ملتقى العمل الإماراتي الأوزبكي من شأنه تمهيد الطريق لشراكة استراتيجية بين وكالات التوظيف في البلدين لرفد سوق العمل الإماراتي بالكفاءات التي تلبي متطلبات واحتياجات القطاع الخاص في الدولة.

وقدم عبدالله علي النعيمي مدير إدارة العلاقات الدولية في وزارة الموارد البشرية والتوطين خلال الملتقى عرضاً تناول فيه تطور مجالات العمل في دولة الإمارات منذ تأسيسها والتشريعات الوطنية التي تحكم العلاقة بين طرفي علاقة العمل سواء ما يتعلق بالعاملين في منشآت القطاع الخاص أو العمالة المساعدة بما يضمن حقوق الطرفين وواجباتهما حيال بعضهما البعض.

كما تناول عدداً من المبادرات التي تطبقها وزارة الموارد البشرية والتوطين لضمان حماية الحقوق العمالية ومن بينها نظام حماية الأجور ونظام التفتيش الذكي، إلى جانب استعراض مبادرات وبرامج التوعية بالحقوق والواجبات.

وتطرق العرض إلى السياسات التي تنتهجها الوزارة في إطار سعيها نحو تعزيز إنتاجية سوق العمل والابتكار، بما ينسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية.

وتناول العرض كذلك دور حوار أبوظبي في حوكمة تنقل العمالة التعاقدية المؤقتة بين الدول المرسلة والمستقبلة لها في إقليم آسيا والباسفيك وتطوير الشراكات بين هذه الدول.